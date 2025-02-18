Депутат Госдумы Терентьев провел встречу с инвалидами в Солнечногорске

В Доме культуры «Лепсе» городского округа Солнечногорск депутат Государственной думы Российской Федерации, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев встретился с местными жителями. Он рассказал о том, как реализуют права людей с ограниченными возможностями в стране, и о планах на 2025 год.

На мероприятии обсудили изменения в области социальной защиты людей с инвалидностью, а также ветеранов боевых действий, участников спецоперации. Михаил Терентьев отметил, что с начала проведения специальной военной операции приняли 124 закона, направленных на поддержку бойцов и членов их семей.

Депутат Госдумы также подчеркнул важность возобновления индексации пенсий для работающих пенсионеров и защиты от взыскания федеральных и региональных доплат к пенсиям детей-инвалидов и недееспособных инвалидов. Кроме того, инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет будут автоматически получать ежемесячную прибавку к пенсии. Дети-инвалиды из семей погибших участников спецоперации смогут получать две пенсии по инвалидности в связи с потерей кормильца.

Члены Солнечногорского отделения Всероссийского общества инвалидов и местные жители активно задавали вопросы, делились предложениями по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.