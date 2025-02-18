Депутат Госдумы Терентьев провел встречу с инвалидами в Солнечногорске
В Доме культуры «Лепсе» городского округа Солнечногорск депутат Государственной думы Российской Федерации, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев встретился с местными жителями. Он рассказал о том, как реализуют права людей с ограниченными возможностями в стране, и о планах на 2025 год.
На мероприятии обсудили изменения в области социальной защиты людей с инвалидностью, а также ветеранов боевых действий, участников спецоперации. Михаил Терентьев отметил, что с начала проведения специальной военной операции приняли 124 закона, направленных на поддержку бойцов и членов их семей.
Депутат Госдумы также подчеркнул важность возобновления индексации пенсий для работающих пенсионеров и защиты от взыскания федеральных и региональных доплат к пенсиям детей-инвалидов и недееспособных инвалидов. Кроме того, инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет будут автоматически получать ежемесячную прибавку к пенсии. Дети-инвалиды из семей погибших участников спецоперации смогут получать две пенсии по инвалидности в связи с потерей кормильца.
Члены Солнечногорского отделения Всероссийского общества инвалидов и местные жители активно задавали вопросы, делились предложениями по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.
«У нас было двустороннее общение. Мы услышали те вопросы, проблемы, с которыми люди обращаются. Это зубопротезирование для инвалидов, вопросы работы многофункционального центра, куда люди обращаются, и другие. Такой диалог нужен, потому что он позволяет для органов власти выстраивать приоритеты своей деятельности», — отметил депутат Госдумы Российской Федерации Михаил Терентьев.
Заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева рассказала о разработке плана мониторинга и обследования социальной инфраструктуры округа, чтобы убедиться, что объекты соответствуют потребностям людей с ограниченными возможностями.
После встречи Михаил Терентьев посетил многофункциональный центр в Солнечногорске, где проверил работу двусторонней связи со специалистами социальной защиты. Это позволяет жителям оперативно получать ответы на узкоспециализированные вопросы. Подобный телемост работает во всех многофункциональных центрах Подмосковья.