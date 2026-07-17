Депутат Госдумы Сергей Пахомов встретился с жителями округа Пушкинский
Объединение творческих многодетных семей пригласило депутата Государственной думы Сергея Пахомова и главу округа Максима Красноцветова на пикник в лесопарк «Северный». Это была не просто встреча, а искренний разговор по душам.
Сегодня организация объединяет уже более тысячи семей. Здесь помогают детям раскрывать способности, проводят фестивали, праздники и мастер-классы, организуют благотворительные акции и адресно поддерживают тех, кому это особенно необходимо. Важно, что эта работа строится силами самих родителей.
«Вообще многодетные мамочки — это одна из самых активных групп жителей. Всегда, с одной стороны, сделают кучу замечаний и дадут предложения, но с другой стороны, всегда с улыбкой и теплом поддержат», — отметил Сергей Пахомов.
Участники встречи обсудили меры поддержки многодетных семей, благоустройство лесопарка и общественных пространств, поговорили о воспитании детей в семье и школе.
Затем парламентарий и глава округа встретились на Травинском озере с активистами движения «ВелоПушкино». После недавней реконструкции бывший городской пруд превратился в современную и безопасную рекреационную зону, которая мгновенно стала главным местом притяжения для любителей активного отдыха. Сергей Пахомов лично опробовал новые велодорожки.
Для команды «ВелоПушкино» новое общественное пространство — не только место для катания на велосипедах, но и возможность реализации свежих идей и проектов. Организация проводит соревнования и семейные велопробеги, занятия для детей по правилам дорожного движения и многое другое. В ходе велопрогулки обсудили дальнейшее развитие велосипедной инфраструктуры, поддержку общественных инициатив и новые проекты.
Сергей Пахомов и Максим Красноцветов единодушно считают, что подобные встречи в неформальной обстановке помогают реально оценить происходящие в округе перемены. И очень важно, что сами жители готовы предлагать идеи и помогать в их реализации.