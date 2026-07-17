Депутат Госдумы Сергей Пахомов встретился с жителями округа Пушкинский

Объединение творческих многодетных семей пригласило депутата Государственной думы Сергея Пахомова и главу округа Максима Красноцветова на пикник в лесопарк «Северный». Это была не просто встреча, а искренний разговор по душам.

Сегодня организация объединяет уже более тысячи семей. Здесь помогают детям раскрывать способности, проводят фестивали, праздники и мастер-классы, организуют благотворительные акции и адресно поддерживают тех, кому это особенно необходимо. Важно, что эта работа строится силами самих родителей.

«Вообще многодетные мамочки — это одна из самых активных групп жителей. Всегда, с одной стороны, сделают кучу замечаний и дадут предложения, но с другой стороны, всегда с улыбкой и теплом поддержат», — отметил Сергей Пахомов.

Участники встречи обсудили меры поддержки многодетных семей, благоустройство лесопарка и общественных пространств, поговорили о воспитании детей в семье и школе.