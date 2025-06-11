Депутат Госдумы Сергей Пахомов с рабочим визитом посетил Ивантеевку

Целью поездки стал осмотр социальных объектов, появление и ремонт которых стали возможными благодаря командной работе. Сергей Пахомов оценил благоустройство городского парка, где завершается второй этап масштабной реконструкции.

В парке появятся благоустроенная зона отдыха у воды с деревянным настилом и лежаками, обустроенный родник, вейк-парк, сценическая площадка, специальные мангальные зоны, медицинский пункт, спасательная вышка, туалетные модули и парковочные места. Несмотря на то, что работы еще не завершены, жители Ивантеевки уже гуляют по парку и активно используют открытые объекты.

Уже в ближайшее время горожане получат в своераспоряжение еще 20 гектаров благоустроенной и безопасной территории с новыми тропинками, велодорожками, освещением и камерами наблюдения. Реконструкция парка выполняется по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Прекрасное, уникальное место. Такое культовое для жителей Ивантеевки в первую очередь, ну и всего Пушкинского района. По крайней мере, место для отдыха очень удачное. Почти километр аккуратно вписанной набережной. Куча точек притяжения, лавочек, современный свет. Что еще надо для того, чтобы летним, и не только летним, днем отдохнуть?!» — отметил Сергей Пахомов.