Депутат Госдумы Сергей Пахомов с рабочим визитом посетил Ивантеевку
Целью поездки стал осмотр социальных объектов, появление и ремонт которых стали возможными благодаря командной работе. Сергей Пахомов оценил благоустройство городского парка, где завершается второй этап масштабной реконструкции.
В парке появятся благоустроенная зона отдыха у воды с деревянным настилом и лежаками, обустроенный родник, вейк-парк, сценическая площадка, специальные мангальные зоны, медицинский пункт, спасательная вышка, туалетные модули и парковочные места. Несмотря на то, что работы еще не завершены, жители Ивантеевки уже гуляют по парку и активно используют открытые объекты.
Уже в ближайшее время горожане получат в своераспоряжение еще 20 гектаров благоустроенной и безопасной территории с новыми тропинками, велодорожками, освещением и камерами наблюдения. Реконструкция парка выполняется по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
«Прекрасное, уникальное место. Такое культовое для жителей Ивантеевки в первую очередь, ну и всего Пушкинского района. По крайней мере, место для отдыха очень удачное. Почти километр аккуратно вписанной набережной. Куча точек притяжения, лавочек, современный свет. Что еще надо для того, чтобы летним, и не только летним, днем отдохнуть?!» — отметил Сергей Пахомов.
Следующей точкой объезда стал Центр культуры и искусств имени Кекушева. Это здание с интересной архитектурой буквально требовало обновления. Оно само по себе является местной достопримечательностью и должно быть восстановлено максимально близко к оригиналу. В ходе капитального ремонта планируется обновление фасада, кровли и входной группы, замена инженерных систем, а также ремонт внутренних помещений.
«Очень бережно подходим к реконструкции, капитальному ремонту. Пытаемся не только отремонтировать, но и сохранить историческую составляющую. Мы закончим реализацию этого проекта в 2025 году. Перед Новым годом уже обновленный дом культуры откроет свои двери и встретит наших детей», — рассказал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Работы по ремонту Центра культуры имени Кекушева в Ивантеевке проводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.