Депутат Госдумы Сергей Пахомов проверил строительство поликлиники в Пушкино

Сразу несколько ключевых для Пушкинского округа объектов посетил депутат Государственной думы Сергей Пахомов. Он побывал на площадке строительства новой детской поликлиники, в центральном городском парке и новой котельной.

Объезд территорий народный избранник провел вместе с главой Пушкинского городского округа Максимом Красноцветовым. Сначала они посетили площадку, где строят новую детскую поликлинику на 400 посещений в смену.

Сейчас рабочие уже смонтировали фундаментные плиты, готовят плиты перекрытий. Работы идут по графику.

К концу следующего года здесь появится большой детский поликлинический корпус, до которого будет удобно добираться из всех частей города, расположенных по правую сторону от железной дороги.

«Поликлиника, которая сегодня существует, уже не соответствует по нормативам. И работает сегодня с трехкратной нагрузкой. И конечно, мы ждем этот объект», — отметил главный врач ГБУЗ Московской области «Пушкинская клиническая больница имени профессора В. Н. Розанова» Владимир Мануйлов.

Капитальный ремонт проводят и во взрослой поликлинике. Реконструкция пройдет в два этапа, поэтому клинику полностью не закроют. Работы также идут по графику.

«Вопросы здравоохранения для нас одни из самых важных. Поликлиника пораньше будет введена. Здесь еще больше работы. Понятно, что мы не можем закрыть весь корпус. Половина работает, половину закрываем. Но в горизонте пары лет в этой части города Пушкино проблему с здравоохранением мы решим», — сказал Сергей Пахомов.

Также депутат побывал в центральном парке в Пушкино. Здесь с 1 декабря работает ледовый каток с теплой раздевалкой, камерой хранения, прокатом инвентаря, заточкой коньков, пунктом питания, музыкой и освещением.