Сегодня 18:51 Депутат Госдумы Сергей Пахомов проверил коммунальные объекты в округе Пушкинский 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский Подмосковье

ЖКХ

Депутаты

Пушкино

Депутат Государственной думы Сергей Пахомов 6 ноября с рабочим визитом посетил округ Пушкинский. Вместе с депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом и главой Пушкинского Максимом Красноцветовым они посетили важные объекты коммунальной инфраструктуры, модернизация которых проходит в рамках государственной программы развития объектов инженерной инфраструктуры.

Первая точка - котельная № 3 на Московском проспекте в Пушкино, обеспечивающая теплом и горячей водой 47 многоквартирных домов и 3 соцучреждения. В рамках концессионного соглашения с ООО «Газпром теплоэнерго МО» в 2024 году котельная прошла масштабную модернизацию: были заменены три котла, два теплообменника и три горелки. Также обновлена автоматика, проведен ремонт здания и установлено новое оборудование для очистки воды. Эти меры позволили обеспечить более стабильное и качественное теплоснабжение для почти семи тысяч жителей города.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

В округе Пушкинский активно ведутся и работы по реконструкции водозаборных узлов. Два объекта в активной стадии. Руководители посетили ВЗУ №1 в Пушкино, который снабжает водой около 30 тысяч человек. Этот объект ожидает полная модернизация к концу следующего года. Первый этап работ будет сдан в мае. Уже сейчас сделано немало: возведен фундамент станции второго подъема, обновлены наружные коммуникации, установлены насосы на скважины, смонтированы новые павильоны над ними, внедрена современная автоматика, а также запущена временная насосная станция.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Далее заехали на ВЗУ № 42 в селе Левково, который находится в высокой степени готовности. Строителям остались последние штрихи, и уже к концу декабря работы будут завершены. Строители наводят порядок на объекте и налаживают работу оборудования. В результате проведенной реконструкции производительность ВЗУ будет увеличена в 2,5 раза, достигнув показателя в 420 кубометров в сутки. Это позволит обеспечить значительно больший объем подачи воды. Новая станция водоподготовки обеспечит более высокое качество очистки воды и соответствие современным стандартам, а два новых павильона для артезианских скважин повысят надежность и удобство эксплуатации источников водоснабжения.