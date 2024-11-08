Депутат Госдумы Сергей Пахомов провел встречу с жителями округа Пушкинский

Депутат Государственной думы Сергей Пахомов посетил с рабочим визитом поселок Софрино и встретился с жителями. В мероприятии также участвовали депутат Московской областной думы Михаил Ждан и глава округа Максим Красноцветов.

Участники встречи прогулялись по поселку и отметили, что в нем не хватает благоустроенных общественных пространств. Сергей Пахомов также заявил, что нужно навести порядок на железнодорожном вокзале.

«Отсутствует парковка, наблюдается хаотичная торговля, здания требуют обновлений. Изменений требует и доступ к платформам. И здесь будем взаимодействовать с РЖД», — сказал депутат.

Предметом обсуждения также стала реконструкции привокзальной территории до ансамбля Духовской церкви и улицы Патриарха Пимена и ремонт стадиона в микрорайоне СЭМЗ.

В поселке Софрино проживают 15 тысяч человек. Горожан волнуют вопросы, касающиеся благоустройства, работы общественного транспорта, экологии и дорожной сети.

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