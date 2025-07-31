Депутат Госдумы Сергей Пахомов посетил Образовательный комплекс № 8 в Пушкино

Вместе с Сергеем Пахомовым в основной корпус учреждения на улице Чехова приехал и глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Гости проверили, как проходит подготовка к новому учебному году.

Образовательный комплекс № 8 возглавляет Ирина Богачева. Учебное заведение в течение нескольких лет занимает место в первой двадцатке рейтинга «Лучшие школы Московской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России». В состав комплекса входят два школьных корпуса, три здания дошкольных отделений и палисадик. Всего учреждение посещают свыше 2300 учеников, почти 800 дошколят. В комплексе трудятся 230 специалистов.

«Проинспектировали подготовку помещений основного здания школы на улице Чехова. В 2019 году здесь в рамках госпрограммы соорудили пристройку к основному зданию 1983 года», — отметил Сергей Пахомов.

Он также добавил, что сейчас в учреждении идет подготовка к новому учебному году. Специалисты проводят инвентаризацию, выполняют мелкий ремонт и настраивают оборудование.

Отметим, что в этом учебном году в школе планируют открыть семь первых классов на 210 учеников. В их числе в рамках регионального проекта «Математические классы Подмосковья» появится и профильный технологический.

Все четыре класса старшей школы также специализированные — они имеют договоры с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Николая Пирогова, Московским государственным техническим университетом имени Николая Баумана, Московским физико-техническим институтом, Российским университетом кооперации и другими вузами.