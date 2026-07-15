Депутат Госдумы рассказал о мерах соцподдержки в Химках

Денис Кравченко встретился с представителями общественных объединений. В округе проживает более 60 тысяч жителей старшего поколения и свыше 11 тысяч граждан с инвалидностью.

Ключевыми темами встречи стали действующие меры социальной поддержки, развитие городской инфраструктуры и здравоохранение.

«Идеи жителей — это самый точный индикатор того, куда нужно направлять ресурсы сегодня. Мы должны создавать условия, чтобы старшее поколение чувствовало себя защищенным и востребованным. Такие мероприятия показывают: обратная связь работает, а проявлять гражданскую активность можно в любом возрасте», — отметил Денис Кравченко.

Для химчан старшего возраста действуют региональные и локальные меры поддержки: региональная доплата к пенсии, ежемесячная выплата в размере 1000 рублей для неработающих одиноких пенсионеров от 65 лет, компенсация расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, юбилейные выплаты для семейных пар, а также бесплатный проезд по социальной карте.

Поддержка — это не только деньги, но и возможность оставаться вовлеченными в жизнь города. В округе работают клуб «Активное долголетие» на улице Кирова и Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации на улице Мичурина, дом № 12А.

«В Химках выстраивают систему социальной поддержки. Благодаря предоставленному помещению мы можем регулярно принимать людей и помогать им по самым разным вопросам: от юридических консультаций до разъяснений по санаторно курортному лечению и работе медицинских учреждений. Отдельно хочется отметить внимание к человеческим деталям: это и организация подарков к памятным датам, и экскурсии для старшего поколения», — рассказал местный житель, председатель «Союза инвалидов Чернобыля» Сергей Иванов.

Узнать о положенных выплатах и льготах можно в Окружном управлении социального развития № 22 на улице Кирова, дом № 16/10, а также по телефону горячей линии 122 (добавочный номер — 6) или в любом многофункциональном центре.