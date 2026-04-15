Депутат Госдумы проверила стройку мусорной станции в Ленинском округе

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Полякова совместно с министром по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорем Даниленко и главой Ленинского городского округа Станиславом Каторовым проинспектировали ход строительства новой мусороперегрузочной станции. Строительная готовность объекта составляет 60%.

Проект является инновационным и создается для сокращения логистических цепочек. Сейчас мусоровозы преодолевают большие расстояния до перегрузочных пунктов в соседних округах, что увеличивает сроки вывоза твердых коммунальных отходов. Собственная станция решит эту проблему, обеспечив оперативность и экологичность процесса.

«Это уникальный проект, аналогов которому в Российской Федерации на сегодняшний день нет. Станция создается для оптимизации вывоза отходов именно в Ленинском городском округе. Мы планируем завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию уже в конце апреля — начале мая текущего года», — рассказала генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Каширский региональный оператор» Марина Мезенцева.

На текущий момент на площадке ведутся активные работы: завершен монтаж фундаментных плит под ангар и навес, идет установка металлоконструкций. Специалисты монтируют ливневую канализацию и железобетонное ограждение. Нижний слой асфальтобетонного покрытия на территории выполнен уже на 50%. Все работы планируют завершить и ввести объект в эксплуатацию в конце апреля — начале мая этого года. Реализация этого проекта позволит оптимизировать систему вывоза отходов в муниципалитете.