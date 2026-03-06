Депутат Госдумы проверила подготовку гимназии к новому учебному году в Химках

Подготовку к новому учебному году проверили в гимназии № 23. В микрорайоне Сходня, на улице Тюкова, гимназия № 23 переживает масштабное обновление: вентилируемый фасад уже почти готов, а внутри скоро появятся современные классы для старшеклассников.

Ход капитального ремонта проверила депутат Госдумы Ирина Роднина вместе с председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским и муниципальным депутатом Русланом Шаиповым.

«Капремонт в рамках Народной программы партии „Единая Россия“ позволит создать современное учебное пространство для 400 старшеклассников. Мы продолжаем воплощать социально значимые проекты в образовании, спорте, здравоохранении. Основная цель — чтобы каждый житель мог гордиться успехами нашей страны, Московской области и Химок», — отметила Ирина Роднина.

На стройплощадке работы идут полным ходом. Подрядчик «Региональная строительная производственная компания» вместе со специалистами МКУ «Управление строительства» и стройконтроля ведут устройство кирпичной кладки, черновую отделку и монтаж инженерных сетей.

Как сказал Сергей Малиновский, основная задача — создать безопасные и комфортные условия для обучения старшеклассников: «В новых классах станет светлее, теплее и удобнее, что поможет ребятам сосредоточиться на учебе, подготовиться к экзаменам и развивать свои таланты».

Ремонт идет по графику. Завершить работы и ввести здание в эксплуатацию планируют к первому сентября 2026 года. Администрация округа и депутаты держат процесс на контроле, чтобы школа открыла двери для учеников вовремя.