Депутат Госдумы проверил строительство и ремонт социальных объектов в Подольске

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Подольск с рабочим визитом. Он проверил ход строительства и ремонта ключевых социальных объектов.

В первую очередь парламентарий осмотрел новую школу на 500 мест в жилом комплексе «Новая Щербинка». Проект включает современные учебные классы, два спортивных и актовый залы.

«Это красивый проект, который предусматривает все необходимое для учебы и досуга детей», — отметил Фетисов.

Также депутат посетил детский сад на улице Кирова, где идет капитальный ремонт. Здание 1964 года постройки полностью обновят.

«Это народный запрос. Было принято решение привести сад в соответствие с современными стандартами», — сказал депутат.

Завершился визит в приемной партии «Единая Россия», где Фетисов встретился с семьями участников СВО. Им передали гуманитарную помощь.

«Мы постоянно встречаемся с родными бойцов и вручаем то, что необходимо для поддержки», — сказал Фетисов.

Парламентарий добавил, что развитие социальной инфраструктуры в округе остается на постоянном контроле.