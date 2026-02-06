Депутат Госдумы проверил строительство детского сада в Пушкино

5 февраля депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Пахомов совместно с главой городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым и заместителями главы Ольгой Ждановой и Людмилой Конопатченковой проверили ход строительства пристройки к детскому саду «Звездочка» на Московском проспекте в Пушкино.

На сегодняшний день строительная готовность нового здания составляет 63%. Уже выполнены ключевые этапы строительства: вынос существующих коммуникаций, возведение железобетонного каркаса здания, подключение к сетям водоснабжения и канализации, устройство внутренних стен и перегородок, устройство кровли, установка окон и наружных дверей, прокладка сетей теплоснабжения.

В настоящее время строители ведут работы по устройству вентилируемого фасада и монтажу внутренних инженерных систем.

Трехэтажная пристройка позволит значительно увеличить вместимость дошкольного учреждения, она рассчитана на 3 новые группы по 20 детей в каждой. Планировка предусматривает комфортное и безопасное пребывание воспитанников: на первом этаже будут расположены помещения младшей группы, на втором и третьем — старшие. На каждом этаже будут буфетные, раздевалки, помещения уборочного инвентаря, санузлы. На втором этаже предусмотрена комната персонала, на третьем — комната психолога. Новый корпус будет соединен переходом с существующим зданием детского сада, что создаст единое образовательное пространство.

Открытие пристройки запланировано на сентябрь этого года.