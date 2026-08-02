Депутат Госдумы проверил ремонт поликлиники в Ивантеевке

Сергей Пахомов в рамках рабочего визита оценил ход капитального ремонта взрослой поликлиники № 9, где готовность объекта достигла 85%. Первая половина здания уже обновлена и принимает пациентов, сейчас активно завершается ремонт второй части.

Поликлиника № 9 — один из важнейших социальных объектов города. Ремонт разбили на этапы. Вместе с главой округа Максимом Красноцветовым депутат осмотрел отремонтированные кабинеты и второе крыло, где работы идут полным ходом.

Глава округа отметил, что подрядчик взял повышенные обязательства и планирует завершить все работы в октябре 2026 года. К новому году объект будет полностью введен в эксплуатацию. Пропускная способность поликлиники вырастет до 600 человек в смену.