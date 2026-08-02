Депутат Госдумы проверил ремонт поликлиники в Ивантеевке
Сергей Пахомов в рамках рабочего визита оценил ход капитального ремонта взрослой поликлиники № 9, где готовность объекта достигла 85%. Первая половина здания уже обновлена и принимает пациентов, сейчас активно завершается ремонт второй части.
Поликлиника № 9 — один из важнейших социальных объектов города. Ремонт разбили на этапы. Вместе с главой округа Максимом Красноцветовым депутат осмотрел отремонтированные кабинеты и второе крыло, где работы идут полным ходом.
Глава округа отметил, что подрядчик взял повышенные обязательства и планирует завершить все работы в октябре 2026 года. К новому году объект будет полностью введен в эксплуатацию. Пропускная способность поликлиники вырастет до 600 человек в смену.
Также Сергей Пахомов посетил храм Святого Великомученика Георгия Победоносца. Этот деревянный храм — один из старейших в Подмосковье, он ни разу не закрывался за свою многовековую историю. На территории практически завершено строительство нового храма Новомучеников Ивантеевских, идут работы по внутренней росписи.
Гостям показали чудотворную Черниговско-Гефсиманскую икону Божией Матери, обретенную в 1957 году. Депутат поблагодарил священников за сохранение святыни и отметил, что решение построить новый храм было правильным.
За чашкой чая гости пообщались с воспитанниками воскресной школы, которые рассказали о храме и его традициях.