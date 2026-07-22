Депутат Госдумы проверил ремонт детского сада в микрорайоне Павлино в Балашихе

Масштабное обновление дошкольного учреждения началось в прошлом году и включает в себя полную реконструкцию. На текущий момент завершен демонтаж всех необходимых конструкций, включая перекрытия и перегородки, а также подготовка территории для дальнейших работ. Строители уже приступили к монтажу кровли, прокладке систем холодного и горячего водоснабжения, а также установке направляющих под гипсокартон.

«Это будет практически новое здание. Детскому саду уже более 40 лет, и все это время он достойно служил нашим детям. В ходе капитального ремонта учтены все пожелания педагогов и родителей, которые неоднократно проговаривали на встречах. Это и укрепление стеновых конструкций, и расширение проемов», — подчеркнул Тарас Ефимов.

На объекте трудятся около 40 специалистов, задействовано три единицы техники. Представитель подрядной организации «РКС» Андрей Кириллов сообщи, что уже на 95% вставлены новые пластиковые окна, на 100% готова система отопления, на 75% сделана кровля. После завершения всех работ в обновленном детском саду смогут заниматься 340 ребят под руководством 22 опытных старших воспитателей и 11 младших. Учебный процесс будет организован в 11 группах.

«Я работаю в этом детском саду с 2010 года. Мне очень нравилось здесь работать, и мы очень ждали, когда будет капитальный ремонт дошкольного отделения. Ход ремонта вместе с коллегами держим на контроле и постоянно посещаем объект. Родители наших ребят ежедневно интересуются строительством и также с нетерпением ждут открытия», — поделилась сотрудница Наталья Тоштемирова.

Проект капитального ремонта предусматривает создание современных игровых и детских площадок, установку пандусов и навесов, а также обустройство разнообразных игровых зон для воспитанников. После завершения внутренней отделки будет проведено благоустройство территории.