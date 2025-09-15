Депутат Госдумы проверил обустройство Аллеи Героев в Павловском Посаде

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин побывал с рабочим визитом в Павловском Посаде. Вместе с главой городского округа Денисом Семеновым парламентарий проверил, как идут работы по созданию мемориальной Аллеи Героев.

Центральным монументом станет собирательный образ Героя-защитника. По периметру аллеи посадят деревья в память о каждом погибшем земляке. Каждое дерево будет представлять символ жизни, которая продолжается благодаря подвигу защитников Отечества.

Согласование всех этапов проекта ведется при непосредственном участии семей погибших бойцов специальной военной операции и ветеранов, в тесном взаимодействии с ними. Родные и близкие героев первыми увидели полноразмерный макет будущей скульптуры еще до ее отливки в металле.

Аллея станет для жителей Павловского Посада священным местом памяти, куда можно будет прийти, чтобы поклониться мужеству героев-земляков и вспомнить их подвиги.

Геннадий Панин и Денис Семенов высоко оценили проделанную работу и подчеркнули важность создания такого общественного пространства для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.