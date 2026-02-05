Депутат Госдумы проверил капремонт спортшколы в Орехово-Зуевском округе

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин, глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий и депутат Московской областной думы Эдуард Живцов проинспектировали ход работ по капитальному ремонту спортивной школы «Феникс» в Ликино-Дулеве. Сейчас строительная готовность объекта составляет порядка 40%.

На площадке одновременно трудится около 120 рабочих. Специалисты выполняют монтаж инженерного оборудования, электрики, сантехники, вентиляции, отделку помещений, сформированы основные конструкции перегородок стен.

«Местные жители знают, что бассейн „Дивный“ в спортшколе не мог работать летом из-за зависимости от системы отопления, плюс был значительный износ всего оборудования, обеспечивающего нормальную работу бассейна», — рассказал Геннадий Панин.

После капитального ремонта в спортивной школе появится новый современный зал для бокса. Его оснастят по последним стандартам: профессиональный ринг, груши на передвижных рельсах, настенные мешки. Парламентарий отметил, что это создаст идеальные условия как для подготовки чемпионов, так и для тренировок всех любителей бокса.

Завершить все работы планируют к 1 сентября 2026 года.