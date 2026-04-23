Депутат Госдумы проверил капремонт роддома в Химках

Депутат Государственной Думы Денис Кравченко посетил отремонтированный роддом в Химках, построенный в 1970-х годах. Впервые за десятилетия учреждение прошло полную реконструкцию и превратилось в современный центр с передовым оборудованием, обновленными операционными и уютными палатами.

Депутат оценил работу роддома и пообщался с персоналом.

«Такие проекты — они про самое важное: про здоровье мам, безопасность детей и уверенность родителей. Когда в городе есть современный роддом с хорошими условиями и оборудованием, это напрямую влияет на качество жизни семей», — отметил Денис Кравченко.

После ремонта родильный дом стал еще удобнее для молодых мам. Теперь доступны партнерские и вертикальные роды, а также успокаивающие практики. С января здесь родилось 380 детей.

«Я была здесь 10 лет назад, и разница колоссальная. Сейчас все обновлено: современный ремонт, новое оборудование, комфортные условия. Чувствуется, что здесь действительно заботятся о будущих мамах и детях», — поделилась химчанка Каролина Гвоздкова.

Народная программа партии «Единая Россия» гарантирует благополучие семей с детьми, развитие социальной инфраструктуры и широкий спектр мер поддержки. В Химках к вопросам детства подходят всесторонне. 3192 многодетные семьи живет в округе, где растет свыше 10 тысяч детей.

Аналогичная работа идет по всему Подмосковью. Население за пять лет выросло на 340 тысяч человек. В регионе проживает около 1,8 миллиона детей, из них более 360 тысяч — в многодетных семьях. Московская область входит в пятерку лидеров по количеству многодетных семей. Их число за пять лет прибавило 36%. Одновременно усиливается помощь: увеличивается финансирование, вводятся новые пособия, жилищные программы и льготы.

Регион лидирует в стране по обеспечению жильем детей-сирот. Свыше 4,5 тысячи человек за пять лет получили квартиры. В Химках уже 185 жителей получили свое жилье по этой программе.

«Когда я впервые зашел в свою новую квартиру, я был приятно удивлен, что квартира полностью готова к проживанию: есть ремонт, много мебели, есть все необходимое для жизни», — рассказал житель Химок и участник программы Григорий Шпилев.

Сейчас разрабатывается новая Народная программа. Жители Химок могут предложить идеи через приемные «Единой России», по горячей линии 8-800-200-89-50 или на портале естьрезультат.рф.