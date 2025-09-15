Депутат Госдумы проверил капремонт детского сада «Малютка» в Павловском Посаде

Обновление дошкольного учреждения продолжается в Павловском Посаде. Ход работ оценили депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин и глава городского округа Денис Семенов.

Подрядная организация на начальном этапе столкнулась с непредвиденными трудностями, что привело к отклонению от графика. Официально запланировано завершить ремонт в середине ноября 2025 года, но подрядчик обязался закончить все работы уже к 1 октября. Администрация Павловского Посада строго контролирует ситуацию.

Сейчас в помещениях детского сада уже расставляют новую мебель и устанавливают технологическое оборудование в пищеблоке. Погодные условия благоприятствуют проведению наружных работ по благоустройству территории.

Глава муниципалитета Денис Семенов отметил, что все необходимые меры для соблюдения новых сроков приняты. Открытие детского сада после ремонта ожидается в ближайшее время.