Депутат Госдумы проверил капитальный ремонт детского сада «Ласточка» в Серпухове

Детский сад модернизируют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Подрядчик возвел перегородки, обновил кровлю, установил оконные блоки. В настоящее время обновили проводку. Вскоре начнется монтаж теплого пола.

«Подрядчики уверенно укладываются в график, и мы ожидаем, что к сентябрю 2026 года обновленный детский сад распахнет свои двери для воспитанников. Приятно видеть, как преображаются наши муниципальные округа, создавая современную и комфортную среду для самых юных жителей», — отметил Александр Борисович.

Рабочий визит организовали в рамках народной программы по обновлению образовательной инфраструктуры в Серпухове партии «Единая Россия». В рамках инициативы модернизируют 20 школ и детских садов.

«Серпухов демонстрирует отличные темпы в обновлении образовательных учреждений. Уже проделана большая работа. По народной программе „Единой России“ мы планомерно модернизируем 20 образовательных учреждений городского округа. В 2022 году открылась одна школа, в 2023-м были отремонтированы две школы и один детский сад, а в 2024-м — еще три школы и один детский сад. В 2025 году — пять школ и два детских сада, а в 2026 году планируем четыре школы и два детских сада», — сообщил депутат.

Реализация таких проектов свидетельствует о верном стратегическом курсе.

«Тот факт, что страна продолжает развивать сферу образования и улучшать инфраструктуру, несмотря на все вызовы, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и ставим во главу угла благополучие наших граждан», — резюмировал он.