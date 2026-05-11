Депутат Госдумы провела встречу с членами «Активного долголетия» в Химках

Депутат Государственной думы Ирина Роднина встретилась с жителями старшего поколения в клубе «Активное долголетие» в Химках. Она представила отчет о работе за последние пять лет и обсудила ключевые направления социальной политики в Подмосковье.

В Химках проект «Активное долголетие» остается одним из самых востребованных среди жителей старшего возраста. Он помогает вести активный образ жизни, общаться, заниматься творчеством и спортом. Всего в регионе открыто 68 клубов, участниками которых стали 800 тысяч человек.

Социальной поддержке в Подмосковье уделяют особое внимание. Для одиноко проживающих пенсионеров и семей из неработающих пенсионеров размер доплаты к пенсии увеличили с 18 до 20 тысяч рублей. Ежегодно социальные льготы в регионе получают более 3,1 миллиона жителей — многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и люди с инвалидностью.

«Такие встречи важны для открытого диалога с жителями. Они позволяют не только подвести итоги, но и обсудить дальнейшие шаги по развитию системы социальной поддержки в Подмосковье», — отметила Ирина Роднина.

Работа по развитию социальной сферы продолжается в рамках народной программы партии «Единая Россия».