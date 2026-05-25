Депутат Госдумы провел встречу со студентами Дмитровского техникума

20 мая в Яхроме прошла встреча депутата Государственной Думы Дениса Кравченко и депутата Московской областной Думы Марины Шевченко со студентами Дмитровского техникума, Подмосковного политехнического колледжа, волонтерами Подмосковья и членами Молодежного парламента. Мероприятие состоялось в рамках отчетной кампании «Подмосковье. Есть результат!».

Денис Кравченко рассказал об устройстве политической системы страны, объяснил, почему важно участвовать в выборах и чем одна партия отличается от другой. Он отметил: «Особое внимание мы уделяем Народной программе партии „Единая Россия“, в которую каждый студент может внести свои инициативы».

Марина Шевченко сосредоточилась на конкретных достижениях в сфере образования Дмитровского округа. За пять лет построены две новые школы: на 1100 мест в Дмитрове и на 550 мест в Останкино. Капитальный ремонт прошли школа № 8, детский сад «Колосок», Дмитровский техникум и филиал медицинского колледжа.

После выступлений начался живой диалог. Студенты предложили обратить внимание на развитие спортивной и уличной инфраструктуры, а также высказали пожелание создать в округе современный молодежный центр.

Денис Кравченко подчеркнул: «Встретились с очень интересными, активными ребятами. Мы показали, что у „Единой России“ есть реальный результат, и мы настроены добиваться новых. Ждем от ребят обратной связи и предложений в новую Народную программу». Марина Шевченко добавила: «Многие достижения в образовании стали возможны благодаря поддержке жителей и выполнению наказов в рамках предыдущей Народной программы».

Участники встречи договорились продолжить диалог. Денис Кравченко отдельно встретится с представителями Молодежного парламента, чтобы они могли системно сформулировать свои инициативы.