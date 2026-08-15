Сегодня 12:00 Депутат Госдумы провел встречу с жителями Чехова Фото: Пресс-служба администрации г. о. Чехов Подмосковье

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В подмосковном Чехове на предприятии «Печагин» состоялась встреча жителей с депутатом Государственной Думы Александром Коганом, в ходе которой обсуждались вопросы развития округа. Основными темами стали модернизация котельных, обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях, состояние жилищно-коммунального хозяйства и кадровые проблемы в системе здравоохранения.

Депутат Государственной Думы Александр Коган сообщил, что в Чехове будет модернизировано 13 котельных, обеспечивающих теплом 80% населения. В прошлом году реконструкция проведена на трех объектах, в текущем году работы начались еще на пяти котельных. Также были затронуты вопросы состояния многоквартирных домов, качества электричества и отопления.

Особое внимание участники встречи уделили сфере здравоохранения. Сотрудники предприятия выразили обеспокоенность нехваткой врачей и отдельных лекарственных препаратов, а также сроками получения направлений на анализы и результатов. Александр Коган отметил, что в округе построена новая поликлиника, поставляется современное оборудование и проводится ремонт стационара, однако подчеркнул, что ни оборудование, ни стены не лечат людей — важны врачи и их отношение к пациентам, и систему необходимо отлаживать.