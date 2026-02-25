Депутат Госдумы провел встречу с сотрудниками полиграфкомбината в Чехове
Депутат Государственной думы Александр Коган посетил с рабочим визитом «Чеховский печатный двор». Сотрудники предприятия смогли задать парламентарию вопросы, касающиеся качества работы управляющих компаний.
С 2014 года на территории Чеховского полиграфического комбината расположен филиал «Первой Образцовой типографии». Отсюда на книжные полки россиян ежегодно поступают 12 миллионов изданий. На предприятии трудятся 308 специалистов.
Участники встречи также обсудили с депутатом Госдумы доступность медицинской помощи, качество электроэнергии, модернизацию очистных сооружений, меры поддержки многодетных семей, капитальный ремонт детской музыкальной школы.
«Мы отчитываемся о том, что сделали, люди задают вопросы и говорят, что их интересует. Нам важно получать обратную связь», — подчеркнул Александр Коган.
На сегодняшний день при поддержке правительства Подмосковья и администрации Чехова в округе реализуется множество проектов в рамках Народной программы партии «Единая Россия».