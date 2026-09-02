Депутат Госдумы провел встречу с сотрудниками испытательного центра в Чехове

Коллектив многофункционального испытательного центра «Серконс» встретился с депутатом Государственной думы Александром Коганом. Работники компании рассказали о своей деятельности и обсудили пути развития округа.

Расположенный в Чехове «Серконс» является крупнейшим испытательным центром Таможенного Союза, не имеющиим аналогов на территории СНГ. Здесь функционируют 12 лабораторий различной направленности, где проверяют качество различной продукции: от потребительских товаров до техники, объектов машиностроения, аттракционов. Специалисты работают на уникальном для нашей страны оборудовании.

Среди вопросов, которые интересовали сотрудников центра, были качество содержания и ремонт жилых домов, обновление инженерных коммуникаций, ремонт дорог, наведение порядка в Губернском парке. Александр Коган отметил заметную динамику развития производства.

Администрация Чехова комплексно развивает округ: от благоустройства общественных территорий и капитального ремонта жилого фонда до внедрения новых программ в школах. Большой вклад в эту работу вносит и Правительство Московской области. Самый главный инструмент изменений — диалог между жителями и представителями власти.