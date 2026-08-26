Депутат Госдумы провел встречу с работниками НПО имени Лавочкина в Химках

25 августа Денис Кравченко посетил научно‑производственное объединение имени С. А. Лавочкина. Это одно из ведущих предприятий российской ракетно‑космической отрасли.

В ходе встречи обсудили перспективы развития объединения, федеральные программы, мировые тренды в космонавтике, а также вопросы благоустройства округа и формирование новой экономики.

«Наша общая задача сегодня — создать достойные условия для работы и жизни здесь, на родной земле, чтобы люди оставались жить и работать в Химках», — подчеркнул Денис Кравченко.

Все обращения сотрудников предприятия взяты в работу. Вопросы, требующие оперативного решения, находятся на контроле депутата, а системные обращения будут проработаны на федеральном уровне.

Научно-производственное объединении имени Лавочкина — ключевое предприятие государственной корпорации «Роскосмос», специализирующееся на разработке и производстве космических информационных систем.

Объединение также самостоятельно выполняет наземную экспериментальную отработку конструкций космических аппаратов и разгонных блоков.