Депутат Госдумы провел встречу с партийцами «Единой России» в Воскресенске

Депутат Государственной Думы Никита Чаплин и глава округа Алексей Малкин встретились с членами фракции «Единая Россия» в Совете депутатов. Они отметили, что народные избранники быстро включились в работу после выборов.

Одна из важнейших тем — поддержка участников СВО и их семей. За депутатами закреплено более 300 семей военнослужащих. Все поддерживают связь с бойцами и их родственниками, встречаются с ними и помогают.

«Встречи с избирателями — еще одна важная тема. Несмотря на то, что вновь избранные депутаты только начали свою работу, уже активно включились в работу. Наиболее важные для людей обсудили на сегодняшней встрече: нехватка рабочих рук в сельхоз отрасли, водителей общественного транспорта, а также и самих автобусов, благоустройство, ремонт социальных объектов, модернизацию объектов ЖКХ», — отметил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Алексей Малкин поблагодарил Никиту Чаплина за всестороннюю помощь и поддержку в решении вопросов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».