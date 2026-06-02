Депутат Госдумы провел встречу с молодогвардейцами из Дмитрова

Денис Кравченко рассказал активистам «Молодой Гвардии» о своем пути в политике и напомнил, что сам стоял у истоков создания организации и курировал это направление как советник председателя партии. Встреча прошла на площадке «Единой России».

Денис Кравченко отметил, что молодые ребята, несмотря на небольшой состав, очень активны и настроены что-то менять к лучшему, помогать и проявлять гражданскую позицию. Разговор получился откровенным. Участники договорились реализовать несколько совместных проектов. Молодогвардейцев вовлекут в инициативы «Единой России», касающиеся жизни города, региона и всей страны.

«Мы задали интересующие нас вопросы депутату Государственной Думы и получили на них ответы. А далее мы договорились о последующей встрече и решили, что за это время мы соберем инициативы и на встрече обсудим и выберем лучший из них для реализации», — отметила заместитель руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Мария Кошкарова.

Лучшие предложения включат в новую Народную программу «Единой России».