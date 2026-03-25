Депутат Госдумы провел встречу с молодежью в Балашихе

24 марта депутат Государственной думы Александр Толмачев принял участие в мероприятии, посвященном патриотическому воспитанию молодежи в Балашихе. Во встрече участвовали также начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, представители ассоциации и «Молодой гвардии Единой России».

Одним из ключевых вопросов повестки дня стало обсуждение организации проведения патриотической игры «Зарница» в школах города. Участники встречи отметили важность таких мероприятий для формирования у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности. Ветераны предложили внедрить систематические уроки начальной военной подготовки в образовательные учреждения, что, по их мнению, поможет молодежи лучше понять значение защиты Отечества и повысить уровень подготовки к участию в подобных соревнованиях.

Однако в ходе обсуждения стало очевидно, что в некоторых школах существует нехватка оборудования, необходимого для подготовки учащихся к «Зарнице». Участники встречи активно искали пути решения этой проблемы, чтобы обеспечить всем школьникам равные возможности для участия в патриотических мероприятиях. Это подчеркивает важность совместных усилий власти, образовательных учреждений и общественных организаций в вопросах патриотического воспитания.

Кроме того, молодежь имела возможность задать вопросы, касающиеся актуальных тем, таких как экономика страны, замедление работы мессенджеров и грантовая поддержка инициатив. Это свидетельствует о заинтересованности молодого поколения в активном участии в жизни общества и стремлении к конструктивному диалогу с представителями власти.