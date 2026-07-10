Депутат Госдумы провел встречу с многодетными семьями в Чехове
8 июля в России отметили День семьи, любви и верности — праздник, посвященный сохранению семейных ценностей. В этот особенный день депутат Государственной думы Александр Коган встретился с многодетными и семейными парами Чехова, а также поделился историей святых Петра и Февронии, ставших символом праздника
Встреча получилась по-домашнему теплой, но при этом деловой. Многие из присутствующих семей уже не первый год живут в Чехове. Для них такие встречи — возможность напрямую донести свои проблемы до власти и получить поддержку.
Семейное счастье участника специальной военной операции. Дмитрия и Светланы Божко — в их четверых детях. Все члены семьи чтят традиции и используют каждую возможность побыть вместе, поддержать друг друга, разделить радость семейного счастья.
«Семья — это жизнь. То, ради чего есть смысл развиваться. Когда ты один — ты маленький человек, когда ты с семьей — ты огромен на весь мир», — поделились супруги Божко.
Завершилась встреча символично — вручением цветов и подарков. В ответ жители Чехова поблагодарили депутата за внимание и пообещали, что такие встречи станут доброй традицией. Ведь, по словам Александра Когана, крепкая семья — это и есть основа стабильного будущего для всего муниципалитета.