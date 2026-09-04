Депутат Госдумы провел встречу с коллективом предприятия в Чехове

Депутат Государственной думы Александр Коган побывал на предприятии «Техэнергоснаб». Сотрудники компании рассказали о своих успехах и задали парламентарию интересующие их вопросы.

«Техэнергоснаб» — одно из динамично развивающихся современных предприятий. Продукция компании помогает решить задачи защиты от коррозии оборудования нефтегазовой отрасли, железнодорожного транспорта, энергетики и телекоммуникаций. Поставки осуществляются во все регионы России, а также страны СНГ.

Диалог с Александром Коганом получился открытым и живым. Сотрудники предприятия интересовались глобальными темами: что происходит с экономикой сейчас и какие изменения произойдут в будущем. Также обсудили устойчивость бюджета: как работают Фонд национального благосостояния и золотовалютные резервы.