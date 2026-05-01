Депутат Госдумы представил отчет о развитии бизнеса в Дмитрове

Участниками мероприятия стали около 70 представителей промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса округа.

Депутат Госдумы Денис Кравченко отметил: «За пять лет реализации Народной программы промышленное производство в Подмосковье выросло с 9 до 13 процентов, а объем инвестиций увеличился вдвое. В Дмитровском округе мы видим реальные результаты: компания „Дымов“ стала победителем всероссийского конкурса „Экспортер года“ и поставляет продукцию в восемь стран. Дмитровский молочный завод сохраняет лидерство по производству сырков и мороженого. Это не просто цифры — это рабочие места и уверенность жителей в завтрашнем дне».

Депутат Мособлдумы Марина Шевченко акцентировала внимание на создании современных площадок для ведения бизнеса. В деревне Спас-Каменка, рядом с ЦКАД и Дмитровским шоссе, функционирует индустриальный парк общей площадью почти 92 тысячи квадратных метров. Парк предлагает помещения для масштабирования производства — от 560 до 29 тысяч квадратных метров. Она добавила: «Для нас важно, чтобы бизнес не просто работал, но и рос. В Подмосковье действуют льготные займы, промышленная ипотека, субсидии на оборудование, а аренда в государственных индустриальных парках может стоить всего один рубль за квадратный метр».

В финале встречи депутаты поблагодарили предпринимателей за совместную работу и призвали их принимать активное участие в предварительном голосовании и формировании «Народной программы 2.0». Отчетная кампания «Подмосковье. Есть результат» проводится с 22 апреля по 22 июня 2026 года.