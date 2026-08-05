Депутат Госдумы посетил завод пластиковой упаковки в Лобне

3 августа депутат Государственной Думы РФ Денис Кравченко в рамках рабочей поездки по городскому округу Лобня посетил завод «Формалайн» — современное производство полного цикла по выпуску пластиковой упаковки для молочной и пищевой продукции, работающее на рынке более 20 лет. В ходе визита парламентарий встретился с руководством и коллективом предприятия, обсудил текущее положение дел, планы по модернизации и вопросы, волнующие сотрудников.

Основной целью визита Денис Кравченко назвал возможность услышать о реальных потребностях бизнеса и людей напрямую, а также создание условий для уверенного роста предприятий и комфортной жизни работников. Депутат поблагодарил коллектив «Формалайна» за гостеприимство и честный диалог.

Ранее в рамках рабочих поездок в Лобню парламентарий посещал предприятия «Аэромастер» и «Столичные поставки», где обсуждались вопросы развития промышленности в рамках импортозамещения и меры поддержки бизнеса. Визиты на предприятия стали частью системной работы по укреплению диалога между властью и бизнесом, направленной на решение актуальных задач производственного сектора муниципалитета.