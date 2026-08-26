Депутат Госдумы посетил завод композитных материалов в Солнечногорске

Депутат Государственной Думы РФ Денис Кравченко 25 августа посетил научно-производственное объединение «Стеклопластик» имени Трофимова в Солнечногорске. С руководством и коллективом предприятия он обсудил поддержку отрасли композитных материалов и подготовку кадров.

Председатель совета директоров научно-производственного объединения «Стеклопластик» Николай Трофимов высказался о потребности в инженерах и технологах. «У нас, как у производственной площадки, основной вопрос — это подготовка кадров. Сейчас в основном нужны специалисты, которые работают в цеху. Услышали, какие меры для этого принимаются на уровне Государственной думы, правительства. Работа идет», — сказал Николай Трофимов.

Денис Кравченко сообщил, что реализуется комплекс мер по подготовке кадров для производств, включая федеральные проекты, внесение изменений в законодательство, внедрение новых форматов образования и трудоустройства на этапе обучения.

«Мы в партии внимательно работаем над вопросами подготовки кадров для нужд производств. Подготовка специалистов по средне-специальному образованию — тоже важная ниша, которую необходимо дальше развивать. Договорились о взаимодействии и поддержке правительства Подмосковья и депутатов Государственной Думы», — прокомментировал Денис Кравченко.

Также парламентарий отметил, что развитие технологии композитных материалов, которыми занимается предприятие, будет отражено и поддержано в стратегическом документе партии — «Народной программе».

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