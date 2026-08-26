Депутат Госдумы посетил тренировку мотобольной команды из Ленинского округа

Депутат Государственной Думы Роман Терюшков и глава Ленинского округа Станислав Каторов 24 августа посетили тренировку мотобольной команды «Металлург». Они осмотрели стадион и гаражи, где ремонтируют технику, и обсудили развитие спортивной инфраструктуры.

Команда «Металлург» — обладатель Кубка Европейских Чемпионов, 11-кратный победитель Чемпионата Восточно-Европейской Лиги, 8 раз становилась Чемпионом СССР и 27 раз — Чемпионом России. В этом году команда мастеров в 32-й раз завоевала Кубок России. В структуре клуба есть команда юниоров «Металлург-2» и юношей «Металлург-3», которые являются многократными победителями Первенств России.

«Мотобольная команда „Металлург“ — это визитная карточка Ленинского округа. За ее достижениями стоит колоссальный труд спортсменов, тренеров и всего коллектива. Мы гордимся их успехами и будем продолжать создавать условия для развития спорта в округе. Важно, что в структуре клуба есть юниорские и юношеские команды — это значит, что традиции передаются из поколения в поколение, а значит, у нашего спорта есть будущее», — отметил Роман Терюшков.

Сегодня спортом в Ленинском округе систематически занимаются почти 200 тысяч человек — 198 748 жителей. В округе работают крупные объекты: Дворец спорта «Видное», стадион «Металлург», центр «Дельфин», ледовый дворец «Видный» и другие.