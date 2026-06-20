Депутат Госдумы посетил типографию в Химках

Депутат Государственной думы Денис Кравченко побывал в типографии «33Пост» в Химках. В ходе визита парламентарий ознакомился с работой современного производства.

После осмотра предприятия депутат провел беседу с сотрудниками. Основное внимание уделили реализации Народной программы партии «Единая Россия». Работники типографии поделились волнующими их вопросами и выдвинули идеи, способные улучшить жизнь в регионе.

«Очень важно лично увидеть, как устроено производство, и услышать мнение самих работников», — отметил Денис Кравченко в начале встречи с коллективом.

Ключевыми темами стали инициативы по развитию городской среды и модернизации инфраструктуры. Депутат отметил живой отклик сотрудников на обсуждение этих вопросов. По итогам встречи зафиксировали ряд наказов, которые войдут в новую редакцию Народной программы.

Во время диалога также обсудили закон о развитии креативных и творческих индустрий, инициированный Кравченко. Депутат обратил внимание, что сотрудники типографии не только участвуют в развитии этой сферы, но и активно работают с селлерами на маркетплейсах, а некоторые сами пробовали себя в этой роли.

«Диалог с людьми — главный инструмент для преобразования наказов в конкретные дела. Разговор получился содержательным и предметным: он позволил выявить как уже решенные, так и нерешенные задачи в реализации принятых законов», — отметил Денис Кравченко.

Депутат добавил, что впереди предстоит большая и важная работа, однако совместными усилиями удастся сделать жизнь в регионе еще более комфортной. По его словам, именно объединение усилий помогает строить будущее, в котором каждый человек чувствует себя защищенным и востребованным.