Депутат Госдумы посетил сосудистый центр в Чехове

Депутат Государственной Думы Александр Коган посетил «Чеховский сосудистый центр» и ознакомился с его работой. На встрече обсудили развитие медицины в округе, привлечение специалистов и льготную ипотеку.

Сосудистый центр работает в Чехове с 2017 года и предлагает полный цикл помощи: от консультации до высокотехнологичной операции и стационарного лечения. Главный врач показал приемное отделение, две операционные, рентген-кабинет, палаты и диагностические кабинеты.

«Очень важно было доехать до сосудистого центра, потому что я знаю, оказывают высокотехнологическую услугу, таких центров у нас всего 9 на территории Московской области и сюда направляют очень много больных по ОМС», — отметил Александр Коган.

Депутат подчеркнул, что микроклимат в учреждении способствует сохранению стабильного коллектива, развитию специалистов и улучшению методик лечения. «Это один из таких примеров, как нужно развивать медицину. И в этом направлении Московская область уже 5 лет трудится. По каждому муниципальному образованию хотят понять специализацию узконаправленную, где можно оказывать высокотехнологичные операции и услуги, но при всем при этом общие услуги тоже не терять», — добавил он.

Помимо развития медицины, обсудили предоставление льготной ипотеки, привлечение новых специалистов и прохождение диспансеризации. Свои предложения можно озвучить на выездных администрациях, личном приеме главы округа Михаила Собакина и в приемной Александра Когана.