Депутат Госдумы посетил швейное производство в Дмитрове

22 мая депутат Государственной Думы Денис Кравченко посетил компанию «Мануфактура Малюгина» — современное швейное предприятие, работающее с 1992 года. Встреча прошла в рамках отчетной кампании «Подмосковье.

Есть результат!» Генеральный директор Александр Малюгин провел для парламентария экскурсию по фабрике и рассказал о ее возможностях.

Предприятие специализируется на производстве одежды из высокотехнологичных материалов: купальников, спортивной одежды, костюмов для художественной гимнастики и танцев, а также мягкой балетной обуви. Продукция выпускается под брендом «Соло». На фабрике трудятся 150 человек. Примерно 15 процентов объема производства уходит на экспорт — в Европу, США, Австралию и другие страны.

«Мануфактура Малюгина» — инновационное предприятие, резидент «Сколково». Здесь внедряются технологии повышения производительности труда: специальное программное обеспечение, автоматизация, точное планирование. Все это позволяет сокращать издержки и влиять на конечную стоимость продукции.

Денис Кравченко отметил: «С большим удовольствием пообщался с коллективом — он молодой и энергичный. Сегодня мы видим, как на предприятии внедряются технологии повышения производительности труда. С помощью автоматизации собственнику удалось существенно поднять производительность и КПД. Это влияет и на доход, и на цену для покупателя. Партия „Единая Россия“ последовательно поддерживает развитие таких производств, создает условия для роста бизнеса».

Генеральный директор Александр Малюгин поделился планами: «В этом году рассчитываем приблизиться к полумиллиарду рублей оборота. У нас есть приобретенная земля, будем развивать производство, создавать новые мощности».