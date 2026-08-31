Депутат Госдумы посетил производство вентиляционного оборудования в Чехове
Сотрудники компании «СВОК» в Чехове обсудили вопросы ЖКХ и медицины с депутатом Государственной Думы Александром Коганом. На встрече также затронули подготовку кадров и качество цифровых услуг.
Компания «СВОК» более двух лет участвует в программе «Профессионалитет». Студенты получают реальный опыт по специальности и возможность трудоустройства.
«К нам приходят с техникума много талантливых ребят, мы им помогаем раскрыться на производстве. На изделиях, которые уходят на стройку в строительные организации. Ребята умеют варить, но только им нужно показать, как это правильно делать», — рассказал мастер сварочного производства Виктор Сапижук.
«Предприятие достаточно большое, динамично развивающееся. Строятся новые корпуса, запускается новое оборудование, вентиляционные системы выпускают, шахты удаления дыма. В общем, много таких важных систем для жизнедеятельности и обеспечения качества жизни наших жителей», — отметил Александр Коган.
В ходе встречи жители Чехова интересовались содержанием многоквартирных домов, нехваткой детских медицинских специалистов, благоустройством парка и детской площадки в микрорайоне Венюково. Также обсудили качество цифровых услуг. «По качеству госуслуг, получению справок. Приходят с ошибками. То есть, что очень странно, потому что все данные автоматически должны подгружаться. Надо понять, где у нас в какой еще услуге до сих пор не подгружаются данные, чтобы на системном уровне это устранить», — отметил депутат.
Озвучить свои идеи можно на выездных администрациях, личном приеме главы Чехова Михаила Собакина, а также в приемной Александра Когана.