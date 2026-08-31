Депутат Госдумы посетил производство вентиляционного оборудования в Чехове

Сотрудники компании «СВОК» в Чехове обсудили вопросы ЖКХ и медицины с депутатом Государственной Думы Александром Коганом. На встрече также затронули подготовку кадров и качество цифровых услуг.

Компания «СВОК» более двух лет участвует в программе «Профессионалитет». Студенты получают реальный опыт по специальности и возможность трудоустройства.

«К нам приходят с техникума много талантливых ребят, мы им помогаем раскрыться на производстве. На изделиях, которые уходят на стройку в строительные организации. Ребята умеют варить, но только им нужно показать, как это правильно делать», — рассказал мастер сварочного производства Виктор Сапижук.