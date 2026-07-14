Депутат Госдумы посетил производство очистного оборудования в Солнечногорске

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Денис Кравченко 13 июля побывал на площадке «НПО Экосистема» в Солнечногорске. Во время визита он ознакомился с работой ведущего российского производителя промышленного водоочистного оборудования, который также использует меры государственной поддержки, предоставляемые правительством Московской области.

В рамках поездки Денис Кравченко встретился с руководством предприятия и сотрудниками, обсудил актуальные вопросы производства, а также собрал предложения для включения в «Народную программу 2.0». По итогам общения депутат отметил, что предприятие нацелено выйти на новый уровень и сообщил о договоренностях по сотрудничеству.

«Договорились помогать: мы активно поддерживаем бизнес в Московской области. Это один из инвестиционно привлекательных регионов. Губернатор реализует принцип „чуткая власть“, поэтому сегодня Московская область является лидером по новациям, нововведениям. На предприятии мы увидели промышленную ипотеку в действии; коллеги удовлетворены, поэтому будем дальше работать для бизнеса и работодателей», — сказал Денис Кравченко.

К участию во встрече также присоединились председатель совета депутатов Марина Веремеенко, волонтер СВО, многократный чемпион России и мира, актер Александр Зарубин и муниципальный депутат Андрей Дорошенко.

«Задач много, их надо собрать и приступать к работе, реализации наказов, которые дали нам местные жители. Нужно услышать каждое производство, каждый трудовой коллектив, это должна быть совместная работа», — подчеркнул Александр Зарубин.

Во время посещения предприятия гости ознакомились с его производственными возможностями и отметили значимость выпускаемой продукции для страны. Оборудование, изготовленное на «НПО Экосистема», сегодня используется более чем в 30 субъектах России и применяется для решения задач по очистке воды — от Краснодарского края до Камчатки.