Депутат Госдумы посетил производство оборудования в Электрогорске

3 сентября депутат Государственной Думы Геннадий Панин совместно с временно исполняющим полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Сергеем Балашовым посетил производственную площадку АО «ЭЛЕМЕТ» в Электрогорске. Визит был посвящен знакомству с деятельностью предприятия и его стратегическими проектами развития, а также обсуждению социальных гарантий для сотрудников.

Завод является одним из флагманов промышленности округа. Площадка специализируется на проектировании, производстве и сервисном обслуживании оборудования для углеобогатительной, горнодобывающей и химической отраслей. Кроме того, предприятие выпускает специальную технику для обслуживания самолетов в аэропортах России и стран СНГ, а также изготавливает техническую керамику широкого применения. В настоящее время завод реализует масштабный проект по расширению производства высокоскоростных центрифуг для водоочистки, химической и горно-рудной промышленности.

Особое внимание на предприятии уделяется кадровой политике и поддержке сотрудников. Для работников действует программа предоставления служебного жилья с правом выкупа на льготных условиях, а при переезде всей семьей оказывается содействие в трудоустройстве родственников. Компания сопровождает студентов профильных вузов, предоставляя возможность обучения за счет предприятия, поддерживает активный образ жизни сотрудников (включая собственную хоккейную команду) и оказывает материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также участникам и семьям участников специальной военной операции.

В ходе рабочей поездки парламентарий и глава округа осмотрели строящиеся производственные мощности, пообщались с коллективом завода и ответили на актуальные вопросы работников, касающиеся как развития промышленной площадки, так и социальных гарантий. Депутат Геннадий Панин отметил: «Завод — это пример современного высокотехнологичного производства, которое успешно развивается и вносит значительный вклад в экономику не только округа, но и всей Московской области. Особенно важно, что предприятие заботится о своих сотрудниках, создавая комфортные условия труда и решая социальные вопросы».

Сергей Балашов, в свою очередь, подчеркнул: «Поддержка промышленных предприятий и создание новых рабочих мест — наш приоритет. Производство демонстрирует стабильный рост, а реализуемые здесь социальные программы служат примером ответственного ведения бизнеса».