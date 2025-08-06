Депутат Госдумы посетил производство инвентаря для игровых комплексов в Чехове

С 2020 года в Чехове работает «МАФ Проект» — компания, которая производит широкий ассортимент детского оборудования, спортивные и парковые элементы. Компоненты поставляют в Москву и Московскую область, а также по всей России. Недавно предприятие посетил депутат Государственной Думы Александр Коган.

ООО «МАФ Проект» специализируется на развитии социальной инфраструктуры. Генеральный директор Наталья Зинчук отметила, что оборудование производит с нуля — от идеи и дизайна до конечного продукта. Компания также обслуживает элементы.

Депутат Государственной Думы отметил уникальность производства и стабильность, а также акцентировал внимание на то, что здесь собран сильный и ответственный коллектив. По его мнению, именно сотрудники определяют успех и перспективы компании.