Депутат Госдумы посетил производство инвентаря для игровых комплексов в Чехове
С 2020 года в Чехове работает «МАФ Проект» — компания, которая производит широкий ассортимент детского оборудования, спортивные и парковые элементы. Компоненты поставляют в Москву и Московскую область, а также по всей России. Недавно предприятие посетил депутат Государственной Думы Александр Коган.
ООО «МАФ Проект» специализируется на развитии социальной инфраструктуры. Генеральный директор Наталья Зинчук отметила, что оборудование производит с нуля — от идеи и дизайна до конечного продукта. Компания также обслуживает элементы.
Депутат Государственной Думы отметил уникальность производства и стабильность, а также акцентировал внимание на то, что здесь собран сильный и ответственный коллектив. По его мнению, именно сотрудники определяют успех и перспективы компании.
«Коллектив очень хороший, стабильный, текучести кадров нет. Это сразу говорит об успешности предприятия, очень серьезном отношении руководства, потому что в любом производстве коллектив определяет перспективу развития предприятия», — отметил депутат Государственной Думы.
Компания также занимается благотворительностью, в том числе помогает дошкольным учреждениям и бойцам СВО.
В ближайшее время здесь планирую нарастить производство и увеличить количество рабочих мест.