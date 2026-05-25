Депутат Госдумы посетил производство чая в Дмитрове

20 мая депутат Государственной Думы Денис Кравченко и депутат Московской областной Думы Марина Шевченко посетили завод «ФЭС-Продукт» в Яхроме. Предприятие входит в число крупнейших производителей чая и кофе в России, здесь трудятся более 500 человек, большинство из которых — жители Дмитровского округа.

Гости осмотрели производственные цеха и склад, познакомились с современными технологиями. Завод использует высокий уровень автоматизации и роботизации, что позволяет выпускать продукцию мирового качества. Как отметил Денис Кравченко, за двадцать лет работы производительность труда на предприятии выросла более чем на 500 процентов.

«ФЭС-Продукт» — крупнейший производитель пакетированного кофе в стране, занимающий более 40 процентов рынка. Восточные партнеры компании стабильно работают в России уже 20 лет. Это пример успешного импортозамещения и развития высокотехнологичного производства.

Марина Шевченко рассказала о социальных проектах: «В Московской областной Думе я работаю в комитете по образованию, культуре, туризму, спорту и молодежной политике. Все вопросы, которые волнуют жителей, — моя повседневная работа. Эту пятилетку мы строили, советуясь с вами через ваши наказы». Денис Кравченко отметил: «Именно с конкретными предложениями жителей в новую Народную программу партия „Единая Россия“ пойдет на выборы в Госдуму и Мособлдуму в сентябре».

Предприятие «ФЭС-Продукт» — пример того, как ответственный бизнес создает рабочие места, использует передовые технологии и вносит вклад в экономику не только Дмитровского округа, но и всей страны.