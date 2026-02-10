Депутат Госдумы посетил образовательный центр в Павлово-Посадском округе

9 февраля депутат Госдумы Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов посетили обновленный центр дополнительного образования «Истоки» в Электрогорске. Там они провели встречу с руководителями образовательных учреждений округа.

В центре «Истоки» в прошлом году завершился капитальный ремонт. В ходе модернизации были решены проблемы с инженерными сетями, в частности устранены неполадки с отоплением. Обновление помещений позволило также открыть новые студии для занятий.

В ближайшее время в центре планируется запуск кружка робототехники и мини-детского сада. Дополнительная мебель для новых помещений будет закуплена из фонда инициативного бюджетирования депутата Мособлдумы Линары Самединовой.

Основным событием стала встреча с руководителями учреждений образования округа. «Руководители образовательных учреждений смотрят на законы глазами практика. Я получил обратную связь по уже принятым нормам в сфере образования, а также предложения для проработки с профильным комитетом Госдумы», — отметил Геннадий Панин.

Депутат также рассказал педагогам об инициативах, которые находятся в работе Государственной Думы, подчеркнув важность мнения специалистов. По его словам, такое общение является ключевым источником для выработки стратегических решений в законотворческой деятельности.