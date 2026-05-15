Депутат Госдумы посетил обновленную библиотеку в Чехове

Партия «Единая Россия» активно способствует комплексному развитию сельских территорий. Охват государственной программы составил 17 миллионов человек и свыше 5 тысяч объектов социальной инфраструктуры.

В рамках Народной программы обновили более 2100 сельских домов культуры. В Чехове городские и сельские объекты развиваются параллельно. Так, в рамках программы отремонтировали Центральную библиотеку, которую посетил депутат Государственной дДумы Александр Коган. Учреждение стало не просто книгохранилищем, а современным общественным пространством благодаря оставленному наказу жителей.

Анна Чернова рассказала, что оставила наказ в Народную программу, потому что ее двор уже давно нуждается в ремонте. А Мария Иванова и ее соседи хотят оборудовать дополнительные дорожки для детей и установить скамейки.

За последние пять лет в населенных пунктах Чехова проводилась активная работа по выстраиванию диалога с местными жителями. В ходе 156 «выездных администраций» удалось получить наказы об улучшении культурных и образовательных центров. Многие просьбы за этот период времени удалось реализовать.