Депутат Госдумы посетил обновленную библиотеку в Чехове
Партия «Единая Россия» активно способствует комплексному развитию сельских территорий. Охват государственной программы составил 17 миллионов человек и свыше 5 тысяч объектов социальной инфраструктуры.
В рамках Народной программы обновили более 2100 сельских домов культуры. В Чехове городские и сельские объекты развиваются параллельно. Так, в рамках программы отремонтировали Центральную библиотеку, которую посетил депутат Государственной дДумы Александр Коган. Учреждение стало не просто книгохранилищем, а современным общественным пространством благодаря оставленному наказу жителей.
Анна Чернова рассказала, что оставила наказ в Народную программу, потому что ее двор уже давно нуждается в ремонте. А Мария Иванова и ее соседи хотят оборудовать дополнительные дорожки для детей и установить скамейки.
За последние пять лет в населенных пунктах Чехова проводилась активная работа по выстраиванию диалога с местными жителями. В ходе 156 «выездных администраций» удалось получить наказы об улучшении культурных и образовательных центров. Многие просьбы за этот период времени удалось реализовать.
«Развитие села — это в первую очередь помощь людям, которые здесь живут. Если не создать им достойные условия, то некому будет работать на земле. Поэтому в Народной программе сочетаются меры по сохранению продовольственной безопасности страны с развитием социальной инфраструктуры, комфорта жителей. Например, в Чехове развивается здравоохранение, ремонтируются школы в Столбовой, Манушкине и Шарапове. В сельских школах работают 13 центров „Точка роста“. Чтобы обеспечить доступность образования, для более тысячи сельских детей работают 19 школьных автобусов», — рассказал депутат Госдумы Александр Коган.
Депутат фракции «Единая Россия» Алексей Батогов напомнил, что партия «Единая Россия» стала инициатором программы «Земский работник культуры», которую поддержал президент России Владимир Путин. «Подъемные в размере 1 миллиона рублей могут получить работники культуры, выбравшие для работы малые города. Работа с жителями села — давний и осознанный приоритет партии», — подчеркнул он.
Формирование новой Народной программы на следующие пять лет продолжается. Свои инициативы можно оставить на официальном сайте естьрезультат.рф, а также в общественных приемных партии и по номеру горячей линии.