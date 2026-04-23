Депутат Госдумы посетил клуб «Активное долголетие» в Химках

Депутат Государственной Думы Денис Кравченко 21 апреля побывал в химкинском клубе «Активное долголетие» и пообщался с посетителями и сотрудниками. Участники встречи обсудили текущую работу клуба и перспективы его развития.

Ключевой темой встречи стала инициатива «Старшее поколение» от партии «Единая Россия». Посетители высказали свои пожелания и идеи — от расширения списка занятий до внедрения новых форматов досуга и организации поездок. Все эти предложения лягут в основу дальнейшего плана работы.

«Здесь видно главное — люди хотят жить активно, учиться новому, общаться и быть в движении. Наша задача — поддерживать такие инициативы и создавать еще больше возможностей для самореализации в любом возрасте», — сказал Денис Кравченко.

Клуб «Активное долголетие» в Химках начал работу в 2021 году и вошел в число первых подобных центров в Подмосковье. Сегодня он объединяет более 10 тысяч человек. Самому возрастному участнику — 92 года.

Участники клуба осваивают новые хобби, знакомятся с основами финансовой грамотности, поют, танцуют, а также пробуют силы в творчестве. Особым спросом пользуются туристические выезды. Только за прошлое лето состоялось более трех тысяч поездок, включая 25 автобусных экскурсий в разные города.