Депутат Госдумы посетил госпиталь для ветеранов в Солнечногорске

10 сентября депутат Государственной думы Денис Кравченко посетил Московский областной госпиталь для ветеранов войн в Солнечногорске. Он встретился с сотрудниками учреждения и бойцами, которые проходят лечение, чтобы обсудить актуальные вопросы и потребности для дальнейшей проработки на региональном и федеральном уровнях.

Во время визита Денис Кравченко поблагодарил врачей и медицинский персонал за работу по реабилитации участников спецоперации и помощь в их возвращении к полноценной жизни. Депутат также отметил профессионализм специалистов госпиталя.

«Это очень важное, знаковое учреждение. Здесь работают большие профессионалы. Пообщался с коллективом, поговорили с ранеными ребятами. Договорились сконцентрировать свое внимание на ряде проблемных вопросов, пообещал уважаемым докторам помочь», — сказал Денис Кравченко.

Московский областной госпиталь для ветеранов войн является многопрофильным учреждением третьего уровня. Он рассчитан на 465 коек и оказывает медицинскую помощь по 15 профилям. В числе высокотехнологичных направлений — эндопротезирование, коронарография, стентирование и другие виды медицинских вмешательств.

«Была интересная, дружеская встреча, которая привела к тому, что наши вопросы от коллектива были зафиксированы и взяты в дальнейшую проработку. Мы благодарим Дениса Борисовича за то, что он нашел время приехать и встретиться с коллективом. И надеемся на плодотворное дальнейшее сотрудничество», — отметил начальник госпиталя Сергей Яровский.

В учреждении работают 462 человека. В коллектив входят почти 120 врачей, 248 медицинских сестер, а также младший медицинский, обслуживающий персонал и персонал обеспечения.