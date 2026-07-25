Депутат Госдумы посетил гимназию № 23 в Химках

Депутат Государственной Думы Денис Кравченко посетил гимназию № 23 в микрорайоне Сходня, где встретился с педагогическим коллективом и осмотрел учебные классы корпуса № 5. В ходе визита парламентарий обсудил с учителями практическую реализацию федеральных стратегий в сфере образования, а также ознакомился с ходом капитального ремонта основного здания гимназии, которое откроется к новому учебному году.

Гимназия № 23 представляет собой образовательный кластер, объединяющий шесть учебных корпусов для учеников с 1-го по 11-й класс и семь отдельных зданий для дошкольников. Как отметил Денис Кравченко, учреждение является фактически «образовательным городом в городе», где реализуются программы от детского сада до полного среднего общего и дополнительного образования.

На встрече с педагогами основное внимание было уделено эффективности действующих мер федеральной поддержки, которые, по словам учителей, предоставляют коллективу и жителям округа реальные возможности для развития. Педагогический коллектив также поделился инициативами по совершенствованию образовательного процесса, которые, по их мнению, могут положительно сказаться на жизни всего городского округа.

Параллельно в основном корпусе гимназии № 23 на улице Тюкова, 8 продолжается капитальный ремонт. Специалисты выполняют замену всех инженерных сетей и сантехнического оборудования, обустройство входных групп и внутреннюю отделку помещений. Для обновленного здания будет закуплена новая мебель и оборудование. Завершение всех работ и открытие гимназии запланированы к началу нового учебного года.