Депутат Госдумы посетил газоперерабатывающий завод в Ленинском округе

Депутат Государственной думы Роман Терюшков и глава Ленинского городского округа Станислав Каторов посетили АО «Московский газоперерабатывающий завод» и обсудили перспективы развития предприятия. В ходе рабочей встречи особое внимание уделили увеличению объемов производства и сохранению рабочих мест.

В рамках рабочей поездки Роман Терюшков и Станислав Каторов ознакомились с работой одного из крупнейших промышленных предприятий Ленинского городского округа. АО «МГПЗ» специализируется на производстве технических и промышленных газов, востребованных в различных отраслях экономики.

«Московский газоперерабатывающий завод — значимое промышленное предприятие Ленинского городского округа. Здесь выпускается востребованная продукция для различных отраслей экономики. На предприятии трудятся высококвалифицированные специалисты, а широкая номенклатура выпускаемой продукции позволяет заводу занимать одно из ведущих мест в промышленном комплексе округа. Поддержка и развитие таких производств, сохранение рабочих мест и создание условий для дальнейшего роста — это приоритетные задачи для экономического развития как Ленинского округа, так и Московской области в целом», — отметил депутат Государственной Думы Роман Терюшков.

Предприятие производит и реализует технические газы, включая криогенные продукты разделения воздуха — неон, гелий и аргон, а также газовые смеси, поверочные газовые смеси, сварочные газы и смеси для различных технологических процессов.

Кроме того, АО «МГПЗ» выпускает и реализует сжатый природный газ, а также продукты переработки нефти и газа, включая пропан и метан. На территории предприятия работает собственная автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.

«Для Ленинского городского округа важно, чтобы промышленные предприятия сохраняли устойчивую работу и развивали свои производственные возможности. Сегодня обсудили с руководством АО „МГПЗ“ дальнейшие перспективы предприятия, увеличение объемов выпускаемой продукции и создание новых рабочих мест. Такие встречи позволяют лучше понимать задачи, которые стоят перед предприятиями, и совместно находить пути их решения», — подчеркнул глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

По итогам встречи лучшие сотрудники АО «МГПЗ» были отмечены за добросовестный труд и высокий профессионализм.