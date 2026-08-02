02 августа 2026 11:55 Депутат Госдумы посетил филиал МГТУ в Дмитрове Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа Подмосковье

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Денис Кравченко пообщался с сотрудниками Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Филиал представляет собой загородный учебный и научно-экспериментальный центр с восемью лабораториями.

Денис Кравченко курирует вопросы экономической и промышленной политики, космонавтики и авиации, атомной промышленности и инновационного развития. Он осмотрел демонстрационный зал ракетно-космической техники и обсудил с руководством филиала подготовку инженерных кадров. В ходе визита парламентарий рассказал коллективу о себе и о приоритетных направлениях, которые тесно связаны с Российской промышленностью военно-промышленного комплекса.

За годы работы университет подготовил тысячи конструкторов, ученых и организаторов производства. На базе учебного заведения в Дмитрове основали научные школы и подготовили кадры для других учебных заведений страны.