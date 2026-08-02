Депутат Госдумы посетил филиал МГТУ в Дмитрове
Денис Кравченко пообщался с сотрудниками Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Филиал представляет собой загородный учебный и научно-экспериментальный центр с восемью лабораториями.
Денис Кравченко курирует вопросы экономической и промышленной политики, космонавтики и авиации, атомной промышленности и инновационного развития. Он осмотрел демонстрационный зал ракетно-космической техники и обсудил с руководством филиала подготовку инженерных кадров.
В ходе визита парламентарий рассказал коллективу о себе и о приоритетных направлениях, которые тесно связаны с Российской промышленностью военно-промышленного комплекса.
За годы работы университет подготовил тысячи конструкторов, ученых и организаторов производства. На базе учебного заведения в Дмитрове основали научные школы и подготовили кадры для других учебных заведений страны.
Сейчас на базе филиала проводят практические занятия и лабораторные работы со студентами университета, а также преддипломные и технологические практики.
Депутат подчеркнул, что сегодня задача — выстроить процесс подготовки инженерных кадров так, чтобы ребята могли изобретать, творить и созидать во славу страны.
В разговоре с директором филиала Михаилом Тимофеевым Денис Кравченко пообещал помогать развиваться филиалу и тесно взаимодействовать с университетом. Он выразил надежду, что Дмитровский инженерный лицей и инженерная школа будут более тесно сотрудничать с ведущим техническим вузом.