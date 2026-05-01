Депутат Госдумы посетил автополигон в Дмитрове

29 апреля первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко и депутат Московской областной Думы Марина Шевченко побывали в Научно-исследовательском центре по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП «НАМИ» (НИЦИАМТ), расположенном в Дмитровском округе. Руководитель центра Денис Загарин провел для гостей экскурсию по уникальному испытательному комплексу.

Автополигон, построенный еще в 1964 году, сегодня представляет собой современный испытательный центр, аккредитованный в международных и отечественных системах сертификации. Здесь проводятся испытания на активную и экологическую безопасность, эргономичность, проверка транспортных средств по горючим материалам, а также исследования интеллектуальных транспортных систем.

Денис Кравченко отметил: «Сегодня коллектив НИЦИАМТ находится на передовой отечественного автомобилестроения. Здесь проходят ключевые испытания самых передовых разработок — от „Aurus“ до будущего электромобиля „Atom“. Это вдвойне интересно и значимо для всей страны».

Марина Шевченко подчеркнула важность поддержки ключевых предприятий региона на уровне Московской области: «НАМИ играет стратегическую роль не только для автомобильной отрасли, но и для развития инфраструктуры и экономики Дмитровского округа. Нам важно, чтобы сотрудничество между федеральными и региональными властями шло в одном направлении».

В центре трудятся 520 человек, из них около 80 процентов — жители Дмитровского округа. Клиентами предприятия являются ведущие автопроизводители России: АвтоВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ, ЛиАЗ, а также компании из Белоруссии, Китая, Казахстана, Европы и стран Азии.

Во время визита Денис Кравченко и Марина Шевченко пообщались с коллективом, ответили на вопросы и приняли наказы от жителей. Среди ключевых тем — строительство объездной дороги-дублера, качество работы системы здравоохранения и привлечение врачей в округ.

Денис Кравченко подчеркнул: «Я постараюсь помочь решить эти вопросы. Прозвучали важные темы, касающиеся инфраструктуры и социальной сферы. Обязательно проведу дополнительный личный прием граждан».

Марина Шевченко отметила: «Каждый, кто хочет видеть изменения в своем городе, районе, стране, может внести свой вклад в формирование народной программы „Единой России“. И мы будем рады, если сотрудники НАМИ тоже присоединятся к этому важному делу. Сделать это можно несколькими способами: в общественных приемных партии, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50, а также онлайн на сайте естьрезультат.рф». Она добавила, что часть вопросов будет прорабатываться на уровне Московской области и профильных комитетов областной Думы.

Визит стал важным шагом в укреплении связей между федеральным и региональным законодателями и одним из ключевых предприятий региона, работающим на благо всей страны.